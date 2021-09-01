К акции «Татарский диктант» захотели привлечь миллион человек

В акции «Татарский диктант» в 2021 году могут принять участие до 1 миллиона человек

В акции «Татарский диктант» («Татарча диктант») в 2021 году могут присоединиться до миллиона человек. Об этом рассказала «Татар-информ» председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.

«В этом году наша цель привлечь 10 процентов татар, проживающих в мире, то есть, один миллион человек», — отметила Муслюмова.

По ее словам, в последние годы число желающих принять участие в акции росло в «геометрической прогрессии». Так, если в 2019 году дикнтант написали 100 тысяч человек, то в 2020-м — уже 375 тысяч человек.

«Татарский диктант» в этом году пройдет уже в шестой раз. 10 сентября его напишут в Татарстане и Башкирии, 11 сентября — в других регионах России, а 12 сентября присоединиться к акции смогут желающие из зарубежных стран. Главной целью мероприятия является привлечение внимания к татарскому языку и культуре.

