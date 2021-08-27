Проект «Казанские гастроли» пройдет на всей территории Татарстана

У всех жителей Татарстана будет возможность увидеть постановки ведущих театров региона в рамках проекта «Казанские гастроли» в местных культурно-досуговых учреждениях. Об этом сообщила первый заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова, передает «Татар-Информ».

Так, по словам спикера, проект, который стартовал в феврале 2021 года в Казани, с ноября будет проходить на всей территории Татарстана. Для этого сейчас в разных городах возводятся новые досуговые заведения и проводится капитальный ремонт в уже существующих.

Уточняется, что вот уже в течение восьми месяцев коллективы главных театров выступали в 17 ведущих учреждениях города. Как пояснил первый заместитель культуры Татарстана, реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президента республики Рустама Минниханова.

Ранее в августе стало известно, что в Казани откроется постоянная выставка народных художественных промыслов и ремесел Татарстана. Выставка заработает на базе отраслевого союза на улице Клары Цеткин. Там смогут разместиться мастера 12 гильдий Палаты ремесел. Кроме того, для желающих овладеть каким-либо ремеслом откроют Школу мастеров.