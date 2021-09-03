Ханты вспомнили 17 способов рыбной ловли от предков

Фестиваль «Рыболовные традиции Югры» прошел в Казыме. Об этом сообщают «Тюменские известия».

Отмечается, что современные жители региона мало знают о рыбалке, в то время как предки обских угров использовали не менее 17 способов рыбной ловли.

«Вернуть знания, интерес и вкус к традиционным промыслам решила группа единомышленников из центра историко-культурного наследия "Касум Ех"», — говорится в сообщении. Средства на реализацию проекта выиграли на конкурсе Фонда президентских грантов. В 2020-м и 2021-м получили поддержку гранта губернатора Югры.

В этом году число посетителей фестиваля ограничили из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие прошло на базе этнографического музея-парка села Казым, гости которого поучаствовали в различных мастер-классах.

Завершился фестиваль вечерней рыбалкой — улов разделили между всеми желающими.