В Тобольске представили коллекцию из крапивного полотна

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник в рамках онлайн-проекта «1000 шагов в историю» представил коллекцию предметов, сшитых из крапивного полотна и украшенных вышивкой из шерстяных нитей и бисера. Об этом сообщается на сайте музея.

Коллекция начала формироваться в конце XIX века благодаря стараниям сотрудников музея, которые самостоятельно и в составе научных экспедиций отправлялись на север Тобольской губернии для изучения быта и культуры проживающих там народов.

«Крапивное ткачество было характерно для традиционной культуры южных групп хантов и манси. Собирать крапиву начинали в октябре, рано утром, пока не взошло солнце. Сламывали стебли под самый корень. Затем связывали их в пучки и вывешивали для просушки. После этого каждый стебель обрабатывали, убирая наружную жёсткую оболочку, а внутренняя часть шла на изготовление волокон, из которых затем ткали холст и шили одежду. Позже наряду с крапивой стали обрабатывать коноплю и лен. Но по-прежнему предпочтение отдавалось крапиве ввиду ее прочности и способности хранить тепло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремесла были утрачены в конце XIX века, и представленные зрителям платья являются уникальными свидетелями исчезнувшей части культуры народов ханты и манси.