В Мордовии отметят праздник глиняной игрушки

В селе Шишкеево Рузаевского района проводят праздник традиционной глиняной игрушки. Об этом сообщает информационное агентство «МордовМедиа».

Отмечается, что сельский клуб уже в пятый раз отмечает праздник шишкеевской игрушки-свистульки, которая отличается особым внешним видом. В этом году мероприятие будет проходить в течение трех дней.

В первый день правнучка мордовского гончара Андрея Пырина Вера Чегина провела мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки. Участие в мероприятии приняли сельские артисты художественной самодеятельности, а также воспитанники студии народного вокала «Зоренька».

Ранее в августе музей Природы и Человека в Ханты-Мансийске запустил познавательно-развлекательный проект «10 тысяч шагов» о традициях коренных народов Югры. Благодаря нему, жители округа смогут больше узнать об особенностях культуры ханты и манси, посетят новые интерактивные экскурсии и мастер-классы, например, по созданию народной куклы обских угров Акани.