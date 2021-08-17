Губернатор Свердловской области пообещал решить экологические проблемы манси

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал помочь с решением экологических проблем, с которыми столкнулись ивдельские манси. Об этом сообщает портал «Национальный акцент».

По информации издания, глава региона провел встречу с представителями малочисленного народа во время рабочей поездки в Ивдель. Политик заявил, что отправит в населенный пункт министра природных ресурсов, чтобы обсудить накопившиеся вопросы, связанные с экологией.

Представитель Российской академии наук Дарья Жорник также рассказала Кувайшеву о бытовых проблемах манси. Губернатор, в свою очередь, дал обещание жителям выполнить все высказанные ими просьбы.

В июле жители Ханты-Мансийска собрали 50 мешков мусора на берегу Иртыша. Представители молодежи провели четыре субботника на берегу реки, во время которого собрали отходы, представляющие опасность для жителей окружной столицы. Уборки состоялись в рамках проекта «Югра – курс на безопасность».