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В российском регионе спасли от исчезновения краснокнижную рыбу

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Фото: Zoltan Sallai / Fishbase.org

В Ростовской области спасли от исчезновения азово-черноморскую шемаю — эта рыба внесена в Красную книгу. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Шемая находилось под угрозой исчезновения на протяжении многих лет, чему во многом способствовал рыболовный промысел в регионе. Теперь этот вид может быть исключен из Красной книги региона.

Специалисты оценят текущее состояние запасов и мест обитания, а также миграций и нереста рыбы в реке Дон. Данные мониторинга позволят принять решение о возможности исключения шемаи из Красной книги.

Ранее жительница Тверской области Марина Андреева помогла аистам вырастить и выкормить шестерых птенцов. На протяжении нескольких месяцев женщина выкладывала фото птиц и делилась новостями об их повседневной жизни. По ее словам, в начале лета на водонапорной башне в небольшом поселении под Торжком появилась пара аистов, у которых вскоре родились шесть птенцов — считается, что это большой выводок для таких птиц.

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