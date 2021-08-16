В российском парке нашли краснокнижный лишайник

В природном парке «Пермский» нашли краснокнижный лишайник Lobaria pulmonaria на одном из камней. Об этом пишет газета «Звезда» со ссылкой на дирекцию парка.

Находку сделали специалисты парка в смешанном лесу на двух осинах с правого берега Чусовой возле камня-бойца Красный в Лысьвенском округе.

Прорастание лишайника является биологическим индикатором чистоты воздуха. Сотрудники парка подчеркнули, что нахождение лишайника в горнозаводской части края, говорит о хорошей экологии в регионе.

Лишайник Lobaria pulmonaria внесен в Красную книгу 45 регионов России.

Ранее в Байкальском заповеднике нашли редкий вид краснокнижной орхидеи — ятрышник шлемоносный. По словам специалистов, это получилось совершенно неожиданно. Летом прошлого года одна из площадок заповедника обследовалась перед тем, как на ней установили бы солнечную станцию.