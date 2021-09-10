В Хабаровске показали советские мультфильмы и азиатскую анимацию

В Хабаровске стартовал Второй международный анимационный фестиваль мультфильмов. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие открылось показом японского полнометражного мультфильма «Люпен III: фильм первый» режиссера Такаси Ямадзаки в самом старом кинотеатре города «Совкино».

Как рассказал генеральный директор Большого фестиваля мультфильмов Дмитрий Шлепнев, в этом году в фестиваль вошли 11 программ, половина из которых представлены «Союзмультфильмом». На больших экранах можно увидеть не только ретроспективные фильмы, но и новые сериалы — в основном они ориентированы на детско-семейную аудиторию.

Шлепнев добавил, что фестиваль может стать своеобразным «мостиком» в Азию, так как в центре внимания оказались либо фильмы про культуру Востока, либо картины, снятые на территории Тихоокеанского региона.

Ранее в сентябре стало известно, что в выходные, 11 и 12 сентября, Новгородский музей-заповедник проведет XII Фестиваль колокольных звонов «Звонарское вече». В мероприятии примут участие звонари из Москвы, Петербурга, Петрозаводска, Вологды, Костромы и Великого Новгорода. Кроме того, посетителям проведут мастер-класс по искусству колокольного звона.