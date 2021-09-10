Российскую драму о семье из Кабардино-Балкарии показали на фестивале в Венеции

Российскую драму режиссера Владимира Битокова «Мама, я дома» показали в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля Orizzonti Extra. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Лента рассказывает о семье из Кабардино-Балкарии. Водительница автобуса Тоня ждет возвращения сына из командировки в Сирии, но когда ей говорят о его смерти, она отказывается верить в эту информацию. Главная героиня требует от местных властей начать поиски ее сына. В фильме снялись Ксения Раппопорт и Юра Борисов.

«Я надеюсь, что история этой женщины и ее боль найдут отклик в сердце зрителя. Это сделает меня счастливым. Одно я могу сказать наверняка: такая Тоня живет с каждым по соседству, вне зависимости от того уголка земли, в котором вы находитесь», — сказал Битоков.

Владимир Битоков является выпусником «Мастерской режиссеров кино и телевидения» Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Его дебютная работа «Глубокие реки» получила приз на «Кинотавре» в 2018 году.