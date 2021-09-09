Фильм Киры Коваленко представит Россию на фестивале в Торонто

Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» представит Россию на кинофестивале в Торонто

Фильм «Разжимая кулаки» российского режиссера, уроженки Кабардино-Балкарии Киры Коваленко покажут на 46-м Международном кинофестивале в Торонто. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 сентября.

Картину представят на мероприятии в рамках программы «Современное мировое кино». «Разжимая кулаки» станет единственной лентой, представляющей Россию на кинофестивале.

События картины разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки.

Кинофестиваль в Торонто пройдет с 9-го по 18 сентября.

В конце августа сообщалось, что фильм Коваленко «Разжимая кулаки» покажут на 69-м кинофестивале в Сан-Себастьяне. Картина вошла в конкурсную программу Zabaltegi-Tabakalera. В июле режиссер получила за свою картину Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале.