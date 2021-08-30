Российский мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» покажут в 97 странах

Права на российский мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» приобрели в 97 странах, включая Германию, США и Францию. Ленту на зарубежном рынке покажут под названием My Sweet Monster, пишут «Известия» в понедельник, 30 августа.

Сюжет картины режиссера Виктора Глухушина (мультсериалы «Бобр добр» и «Волшебная кухня») вращается вокруг принцессы Варвары, которая сбегает из дворца ради прекрасного принца. Героиню берет в плен самый опасный разбойник королевства Бука, однако своенравная принцесса принимается наводить в лесу свои порядки. В озвучке мультфильма приняли участие такие артисты, как Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Алена Долецкая и Тимур Родригез.

20 августа сообщалось, что фильм режиссера из Кабардино-Балкарии Киры Коваленко «Разжимая кулаки» покажут на 69-м кинофестивале в Сан-Себастьяне. Картина вошла в конкурсную программу Zabaltegi-Tabakalera.