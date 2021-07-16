Российский режиссер получила Гран-при на Каннском кинофестивале

Российский режиссер Кира Коваленкo получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Такое решение огласило жюри во главе с британским режиссером Андреа Арнольдом, передает ТАСС.

Награду Коваленко получила за картину «Разжимая кулаки». Его события разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки. Программа «Особый взгляд» считается второй по значимости после основного конкурса кинофестиваля.

Приз получил продюсер фильма Александр Роднянский, так как режиссер не успела вернуться на церемонию. «Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас», — добавил он.

Каннский фестиваль стартовал во Франции 6 июля. В основной программе Россию также представляет картина «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.