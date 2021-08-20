Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии покажут на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии Киры Коваленко «Разжимая кулаки» покажут на 69-м кинофестивале в Сан-Себастьяне. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе мероприятия рассказали, что картина, продюсером которой выступил Александр Роднянский, вошла в конкурсную программу Zabaltegi-Tabakalera. Уточняется, что в нее входят заметные проекты, которые еще не вышли в испанский прокат, но уже получили положительные оценки от кинокритиков и экспертов других фестивалей.

Роднянский назвал включение ленты в программу «безусловным признанием качества картины». «Отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей», — отметил продюсер.

В июле Кира Коваленкo получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Награду Коваленко получила как раз за картину «Разжимая кулаки». Его события разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки.