Клип российской группы «Аигел» завоевал серебро на фестивале «Каннские львы»

Клип на трек You’re Born российского дуэта «Аигел», состоящего из поэтессы Айгель Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамии, завоевал серебро на международном фестивале «Каннские львы». Об этом Гайсина сообщила в Instagram.

«То чувство, когда с детства не пропустил ни одного года "Каннских Львов", а в один прекрасный год клип на твою песню — серебряный призер "Каннских львов"», — написала она.

Как уточняет «Татар-информ», видеоролик был признан одной из лучших работ в категории «Развлекательная музыка». Первое место получил клип на песню Old Town Road исполнителя Lil Nas X.

Режиссером видео на композицию You’re Born выступил латвиец Анджей Гавриш. Ролик был опубликован на YouTube-канале группы в марте 2020 года.

Проект «АИГЕЛ» стартовал в 2017 году с альбома «1190», трек «Татарин» из которого стал вирусным. Его вокалистка Айгель Гайсина — уроженка Набережных Челнов, Республика Татарстан.