Дуэт «АИГЕЛ» выпустил альбом полностью на татарском языке

Дуэт поэтессы Айгель Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамии «АИГЕЛ» выпустил альбом «Пыяла» полностью на татарском языке. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам музыкантов, их четвертый релиз посвящен свободе, родительству и желанию оставить после себя свою любовь. В него вошло восемь новых песен. В настоящее время «Пыяла» доступен на всех площадках.

«Я не понимаю, про что поется в альбоме, почти никогда не спрашиваю перевод песен, мне важнее эмоциональная составляющая, которая передается и без знания языка. Мне очень нравится шелестящая атмосфера "Онытырмын", она как будто висит в паутине. И нравится, что есть и бодрые качевые песни, и баллады в хрустяще-индустриальной оболочке, и элементы трип-хопа, и злобный татарский рэп "Начар малай", который неожиданно залетел в альбом в последнюю неделю», — рассказал Илья Барамия.

Проект «АИГЕЛ» стартовал в 2017 году с альбома «1190», трек «Татарин» из которого стал вирусным. Всего «АИГЕЛ» выпустили три альбома — «1190», «Музыка» и «Эдем», несколько синглов и EP. Cамые заметные клипы – «Татарин», «Принц на белом», «Чёткий», «You’re Born».