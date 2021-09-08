Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в программу Лондонского фестиваля

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в программу Международного лондонского кинофестиваля. Об этом сообщает портал «Вокруг.тв».

Киносмотр пройдет в столице Великобритании с 6-го по 17 октября.

Ранее сообщалось, что права на показ фильма «Петровы в гриппе» приобрели более 15 стран, в том числе Бельгия, Греция, Италия, Франция, Израиль, Нидерланды, Мексика и Индонезия. Картина была представлена на Каннском фестивале в основной программе. Оператором выступил Владислав Опельянц, который получил в Каннах приз Высшей Технической Комиссии.

Фильм Серебренникова снят по мотивам романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. В картине сыграли Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юра Борисов, Юлия Пересильд и Иван Дорн. В российский прокат «Петровы в гриппе» выйдут 9 сентября.