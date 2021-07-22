Российский фильм «Конек-Горбунок» покажут в Японии

Российский фильм-сказку «Конек-Горбунок» покажут в кинотеатрах Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что компания Luminescence, официальный дистрибьютор картин компании СТВ, заключила соглашение с дистрибьютором New Select о продаже «Конька-Горбунка» на территории Японии.

Режиссер фильма-сказки по мотивам одноименного произведения русского поэта и писателя Петра Ершова — Олег Погодин («Дом», «Крик совы»). В картине сыграли Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Ян Цапник и Олег Тактаров.

Помимо «Конька-Горбунка» в рамках кинорынка были заключены сделки по распространению за рубежом и других фильмов и сериалов.

12 июля сообщалось, что права на показ фильма «Петровы в гриппе» российского режиссера Кирилла Серебренникова приобрели более 15 стран. Ранее в этом же месяце стало известно, что французский канал Ciné+ купит якутский фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова.