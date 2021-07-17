Российский кинооператор получил приз Каннского фестиваля

Кинооператор Владислав Опельянц, участвовавший в съемках фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», получил приз Высшей Технической Комиссии на 74-м Каннском фестивале. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фильм Серебренникова снят по мотивам романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. В картине сыграли Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юра Борисов, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд и Иван Дорн. Оператором выступил Владислав Опельянц. 12 июля запланирована премьера фильма на Каннском кинофестивале, где он участвует в основной программе. В российский прокат «Петровы в гриппе» выйдут 9 сентября.

Главную награду 74-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан». Приза за лучшую женскую роль была удостоена норвежская киноактриса Ренате Рейнсве за роль в картине «Худший человек на свете». Лучшим актером признан Калеб Лэндри Джонс за роль в конкурсной картине режиссера Джастина Курзеля «Нитрам» (Австралия).

Ранее российский режиссер Кира Коваленкo получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале.