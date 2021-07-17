На Каннском кинофестивале выбрали лучший фильм

Фильм французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан» получил главную награду 74-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Об этом в субботу, 17 июля, объявило международное жюри конкурса, передает корреспондент «Лента.ру».

Торжественная церемония награждения победителей проходит в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт. Награда была вручена актрисой Шэрон Стоун и президентом жюри этого года режиссером и актером Спайком Ли.

Приз за лучший сценарий на Каннском фестивале присужден японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за картину «Сядь за руль моей машины». Французский постановщик Леос Каракс признан лучшим режиссером за фильм «Аннетт».

Ранее российский режиссер Кира Коваленкo получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале.

Каннский фестиваль стартовал во Франции 6 июля. В основной программе Россию также представляет картина «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.

