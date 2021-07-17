На Каннском кинофестивале выбрали лучшую актрису и лучшего актера

Норвежская киноактриса Ренате Рейнсве удостоена приза за лучшую женскую роль на 74-м Каннском кинофестивале. Об этом в субботу, 17 июля, объявило международное жюри конкурса, передает корреспондент Lenta.ru.

Рейнсве получила награду за роль в картине «Худший человек на свете» о 30-летней женщине в кризисный период ее жизни.

Лучшим актером признан Калеб Лэндри Джонс. Он получил премию за роль в конкурсной картине режиссера Джастина Курзеля «Нитрам» (Австралия).

Ранее российский режиссер Кира Коваленкo получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале.

Каннский фестиваль стартовал во Франции 6 июля. В основной программе Россию также представляет картина «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.