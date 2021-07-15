Российская актриса пришла на Каннский фестиваль в пиджаке за 500 рублей

Российская актриса китайского происхождения Ян Гэ вышла в свет в пиджаке за шесть евро

Российская актриса, режиссер и певица китайского происхождения Ян Гэ пришла на Каннский фестиваль в дешевом наряде. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

32-летняя звезда появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в оверсайз-пиджаке черного цвета, надетом на голое тело, и босоножках на каблуке и платформе в тон. Образ знаменитости дополнили кольцо в носу, серьги и солнцезащитные очки с жемчужной цепочкой. На размещенных снимках видно, что на губы Гэ нанесена ярко-красная помада.

В описании к публикации, которая набрала почти 10 тысяч лайков, актриса призналась, что купила пиджак в магазине подержанных вещей в Берлине за шесть евро (526 рублей). Несмотря на низкую цену наряда Гэ, подписчики восхитились ее внешним видом на мероприятии, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Ян Гэ, как можно быть настолько крутой?», «Как всегда шикарна», «Удачная покупка», «Пиджак просто супер», «Крутая, как и всегда», «Ты выглядишь круче звезд, которые пришли в платьях за тысячи евро», «Твой наряд просто шикарен», «Самая красивая и стильная», «Выглядишь дорого и богато!», «Женщина-терминатор, обожаю», — высказывались фанаты.

В июле Рената Литвинова снялась в оголяющем грудь наряде как у Беллы Хадид. Актрису запечатлели в черном облегающем платье с глубоким декольте бренда Schiaparelli. Ее образ дополнен крупным золотистым колье в виде человеческих легких. В таком же наряде Хадид засняли на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в день премьеры фильма Three Floors («Три этажа»).