Билли Айлиш надела одежду скандального бренда вопреки обвинениям в расизме

Американская певица Билли Айлиш вышла в свет в наряде скандального бренда вопреки обвинениям в расизме из-за высмеивания азиатского акцента. Материал появился на портале Page Six.

Исполнительница прошлась по улицам города Бербанк, США, в одежде марки Chinatown Market. Знаменитость надела разноцветные футболку и шорты с принтом, выполненном в технике тай-дай. Папарацци запечатлели звезду на выходе из студии, где она участвовала в новой фотосессии.

По информации издания, весной покупатели обвинили бренд Chinatown Market в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением — прим. «Ленты.ру») из-за его оскорбительного названия. После скандала руководство компании признало свою ошибку и решило сменить наименование марки.

Поклонники Айлиш обратили внимание на то, что она появилась на публике в вещах Chinatown Market, несмотря на скандал с ее участием, разгоревшийся в середине июня 2021 года. Тогда певицу обвинили в расизме после того, как в сети появилось видео, в котором артистка произносит слово chink — оскорбительный термин, который используют для обозначения азиатов.

В июне Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента. Артистка объяснила, что тогда ей было примерно 13 лет, и она не понимала смысла песни с обидным словом, которую пела в одном из роликов. «Независимо от моего невежества и тогдашнего возраста, ничто не изменит того, что это может причинить боль. И за это я прошу прощения», — написала музыкант.