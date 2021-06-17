Американскую поп-певицу Билли Айлиш обвинили в расизме из-за высмеивания азиатского акцента. Скандал разразился из-за видео, опубликованного в TikTok-аккаунте пользовательницы с ником lcxvy.

В ролике можно увидеть, как артистка коверкает слова, в то время как ее брат Финнеас пытается пародировать речь чернокожих людей. В другом видео исполнительница произносит слово chink — оскорбительный термин, который используют для обозначения азиатов. При этом неизвестно, где и когда были сняты появившиеся ролики.

В комментариях многие пользователи заявили, что они разочарованы в Айлиш. Они отметили, что певица должна объяснить свое поведение. Другие же напомнили, что артистка еще достаточно молода. Кроме того, она страдает синдромом Туретта.

В прошлом году Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков в Instagram из-за публикации эротических рисунков. От исполнительницы начали отписываться после того, как она приняла участие в челлендже Post a Picture Of, в рамках которого пользователи выкладывают фото по просьбе подписчиков. Фанаты попросили у артистки показать рисунок, которым она больше всего гордится. В ответ Айлиш поделилась изображением с обнаженными женскими телами, одно из которых было обвито змеей.