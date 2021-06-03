Билли Айлиш удивила фанатов откровенными образами в новом клипе

Американская певица и автор песен Билли Айлиш появилась на кадрах нового музыкального видео в откровенных образах и удивила поклонников. Соответствующие комментарии оставили под ее публикацией в Instagram.

Речь идет о клипе на песню Lost Cause. Так, на некоторых кадрах 19-летняя знаменитость запечатлена в бежевых футболке и велосипедных шортах бренда нижнего белья Skims, который принадлежит телезвезде Ким Кардашьян. На других фрагментах ролика исполнительница позирует в нежно-голубом пижамном комплекте, состоящем из топа с декольте, рубашки и мини-шорт. Также Айлиш засняли в черных кружевных трусах и объемном темно-сером свитере.

Короткий тизер видеоклипа набрал больше 20 миллионов просмотров и 8,3 миллиона лайков. Фанаты восхитились внешним видом певицы в комментариях под постом. «У меня отвисла челюсть», «Спасибо, что благословила нас этим видео», «Ты убиваешь меня своей красотой», «Билли, ты невероятная, я не могу дышать», — высказывались они.

В мае Билли Айлиш снялась в откровенной фотосессии для журнала Vogue. 19-летняя исполнительница выступила в нетипичном для себя образе: если обычно она носит мешковатую одежду, то в съемке она предстала в корсетах, нижнем белье и чулках от брендов Gucci, Agent Provocateur, Mugler и Burberry.