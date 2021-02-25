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Билли Айлиш снялась в мини-юбке и удивила поклонников

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Фото: @billieeilish

Американская певица и автор песен Билли Айлиш поделилась серией фото в вещах из собственной линейки одежды под названием The World's a Little Blurry и взволновала поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На первом кадре 19-летняя исполнительница запечатлена в клетчатой мини-юбке красного цвета, объемном черном худи и массивных кожаных ботинках на шнуровке. На другом фото Айлиш позирует в белых футболке и спортивных брюках с принтом в виде красных рисунков. Публикация набрала почти шесть миллионов лайков.

Образ певицы удивил ее фанатов, и они принялись выражать свой восторг в комментариях. «Я не могу дышать», «Очень горячо!», «Ты просто сногсшибательна», «Ты убиваешь меня, Билли. Боже, я люблю тебя», «Билли в юбке! Шок!», «Прекрати публиковать такие фото, иначе я умру», — писали они.

В октябре 2020 года Билли Айлиш дала отпор осудившим ее за выход в облегающей одежде комментаторам. В своих Instagram-сторис она призвала подписчиков перестать критиковать людей с обычными телам на фотографиях. После этого певица разместила на своей странице снимок, где она запечатлена в открытом топе.

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