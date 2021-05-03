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Билли Айлиш попозировала в корсете и чулках для обложки Vogue

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Фото: @billieeilish

Американская певица и автор песен Билли Айлиш снялась в откровенной фотосессии для журнала Vogue. Кадрами со съемок певица поделилась в своем Instagram.

На снимках 19-летняя исполнительница, обычно носящая мешковатую одежду, позирует в весьма откровенных корсетах, нижнем белье и чулках от брендов Gucci, Agent Provocateur, Mugler и Burberry. «Мне нравятся эти фотографии, и мне понравилось сниматься в этой фотосессии. Делай все, что хочешь, когда хочешь. К черту все остальное», — написала Айлиш.

Снимки взорвали интернет, собрав десятки миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев. «Счастлива, что ты чувствуешь себя уверенной в своем теле!», «Я постоянно обновляю страницу, потому что эти фотографии просто огонь, и я хочу еще», «Делай все, что хочешь, вперед, королева!» — написали фанаты певицы.

Однако нашлись и те, кого снимки озадачили. «Ты ли это, Билли? Ты так изменилась», «Не дай индустрии превратить себя во вторую Мэрилин Монро. Я не фанат нового образа, ты становишься похожа на любую другую певицу и теряешь ту уникальность, которая мне так нравилась в тебе», — высказались подписчики.

Ранее певица уже удивляла своим фото подписчиков. Так, в конце апреля Билли Айлиш опубликовала снимок в бежевом вязанном кардигане и с объемной укладкой. Фанаты разглядели во внешности Айлиш старость и принялись писать об этом в комментариях.

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