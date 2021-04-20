Фанаты разглядели в новом фото Билли Айлиш бабулю

Американская певица и автор песен Билли Айлиш поделилась новым фото и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 19-летняя исполнительница запечатлена возле черной стены в бежевом вязанном кардигане. На ее волосах — объемная укладка. Свой образ знаменитость дополнила тонким чокером и небольшими жемчужными серьгами. Публикация набрала больше 11 миллионов лайков.

Фанаты разглядели во внешности Айлиш старость и принялись писать об этом в комментариях. «Сестричка, почему ты выглядишь как моя двоюродная бабушка?», «Красотка моментально превратилась из 18-летней в 47-летнюю», «Бабуля Айлиш. Пусть кто-нибудь скажет ей, что она походит на мою бабушку», «Ты выглядишь старой», «Чья это мать?» — высказывались они.

В марте Билли Айлиш сменила знаменитую прическу и удивила подписчиков. Певица разместила в соцсети короткий ролик, на котором демонстрирует новый имидж: она отстригла челку и перекрасилась в блондинку. Известно, что с июля 2019 года звезда появлялась на публике с черными волосами, корни которых были выкрашены в неоново-зеленый оттенок.