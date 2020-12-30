Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков из-за эротических рисунков

Американская певица Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков в Instagram из-за публикации эротических рисунков. Об этом сообщает Billboard.

От исполнительницы начали отписываться после того, как она приняла участие в челлендже Post a Picture Of, в рамках которого пользователи выкладывают фото по просьбе подписчиков. Фанаты попросили у артистки показать рисунок, которым она больше всего гордится. В ответ Айлиш поделилась изображением с обнаженными женскими телами, одно из которых было обвито змеей. «Я люблю сиськи», — написала она.

Поклонники также поинтересовались у певицы, как выглядит ее заставка на телефоне. Тогда артистка опубликовала скрин с двумя голыми девушками.

Весной Билли Айлиш показала полуобнаженное тело в знак протеста против бодишейминга. Видео с раздевающейся артисткой появилось на экране во время концерта в Майами и позднее было опубликовано в сети. «Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? А моя грудь? Живот? Бедра? Тело, в котором я родилась, — не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все судите и судите меня за него», — заявила певица во время выступления. Она также отметила, что люди делают выводы об окружающих, основываясь на размере их одежды.