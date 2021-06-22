Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента

Американская поп-певица Билли Айлиш ответила на обвинения в расизме. Она опубликовала извинения перед азиатами за высмеивание акцента в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница выложила в сторис обращение, в котором объяснила попавшие в сеть видеозаписи, на которых она якобы имитирует азиатское произношение английского языка и использует уничижительное слово, относящееся к восточным национальностям.

Артистка объяснила, что тогда ей было примерно 13 лет, и она не понимала смысла песни с обидным словом, которую пела в одном из роликов. Знаменитость отметила, что в ее семье никто не использовал это слово. «Независимо от моего невежества и тогдашнего возраста, ничто не изменит того, что это может причинить боль. И за это я прошу прощения», — написала Айлиш.

Однако певица отреклась от обвинений в имитировании акцента. По ее словам, подобным голосом она с детства общается с родными и домашними питомцами. «Я буду использовать свои возможности, чтобы бороться за инклюзивность, доброту, толерантность и равенство», — подытожила поп-звезда.

Ранее Билли Айлиш обвинили в расизме из-за высмеивания азиатского акцента. Скандал разразился из-за видеоролика, опубликованного в TikTok-аккаунте пользовательницы с ником lcxvy. На записи можно увидеть, как артистка коверкает слова, в то время как ее брат Финнеас пытается пародировать речь афроамериканцев.