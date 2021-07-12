Рената Литвинова снялась в оголяющем грудь наряде как у Беллы Хадид

Актриса Рената Литвинова поделилась фото в оголяющем грудь наряде как у супермодели палестинско-голландского происхождения Беллы Хадид. Соответствующий кадр появился в Instagram-сторис знаменитости.

На размещенном в сети снимке 54-летняя Литвинова запечатлена в полный рост в черном облегающем платье с глубоким декольте из коллекции Haute Couture бренда Schiaparelli. Ее образ дополнен крупным золотистым колье в виде человеческих легких — данный аксессуар прикрывает обнаженную грудь Литвиновой.

Известно, что в воскресенье, 11 июля, в точно таком же платье 24-летняя Белла Хадид появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в день премьеры фильма Three Floors («Три этажа»). Супермодель дополнила свой наряд черными босоножками на каблуках, а также крупными серьгами. На фото видно, что ее волосы собраны в пучок, а на лицо нанесен макияж в естественных тонах.

В мае российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вышла в свет в оголяющем грудь платье как у американской актрисы Меган Фокс. На размещенном в соцсетях кадре 34-летняя певица одета в черное платье в виде боди с частично оголяющими грудь и талию разрезами, а также юбкой из полупрозрачного материала. Известно, что стоимость наряда бренда Mugler составляет 124 тысячи рублей.