Белла Хадид оценила свою жизнь под фото в расстегнутой рубашке без белья

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид поделилась серией фотографий в откровенном образе и поразмышляла о жизни. Пост появился на ее странице в Instagram в четверг, 8 июля.

Знаменитость опубликовала кадры, на которых она запечатлена в розовом костюме в черно-белую полоску, состоящем из мини-юбки и рубашки. На изображениях видно, что манекенщица снялась без бюстгальтера, при этом на одном из снимков Хадид расстегнула рубашку и оголила грудь. Ее образ дополнили босоножки на каблуках и собранные в пучок волосы.

«Лучшее время в моей жизни! Я здорова, любима и много работаю», — призналась модель в описании к публикации, которая набрала 474 тысячи лайков за час. Подписчики оценили ее внешний вид в комментариях под размещенными фото. «Красотка», «Рада, что ты счастлива!», «Белла, выглядишь потрясающе!», «По тебе видно, что ты счастлива», «Самая красивая», — высказывались фанаты.

Ранее в июне Белла Хадид прошлась по улицам Парижа без белья в вещи в стиле 90-х. Папарацци засняли ее в топе с разноцветным принтом и завязками в области декольте, широких темно-синих брюках на низкой посадке, коричневом кожаном пиджаке и грубых черных ботинках.