Белла Хадид вновь прошлась по улицам в обнажающем грудь топе

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид вновь прошлась по улицам Парижа в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 24-летнюю знаменитость на выходе из ресторана Avenue в центре города. На ней были голубые джинсы, пиджак пудрового цвета, а также белые рубашка и облегающий топ, частично обнажающий грудь из-за завязок в области декольте. Свой образ Хадид дополнила белыми кроссовками, красной сумкой, солнцезащитными очками, защитной маской, а также небольшой подвеской и серьгами-кольцами.

Читатели издания обругали внешний вид манекенщицы в комментариях под фото. «В чем смысл ее безвкусной одежды?», «Нелепый образ», «Красивая девушка в отвратительной и дешевой одежде», «Мне интересно, что бы с ней было, если б она вышла в такой одежде на улицы Палестины», «Зачем выставлять напоказ свою грудь? Плохой пример для юных девушек», — негодовали они.

В июне Белла Хадид прошлась по улицам Парижа без белья в вещи в стиле 90-х. Папарацци запечатлели ее в топе с разноцветным принтом и завязками в области декольте, широких темно-синих брюках на низкой посадке, коричневом кожаном пиджаке и грубых черных ботинках. На кадрах видно, что Хадид не надела нижнее белье.