Белла Хадид прошлась по улицам без белья в топе в стиле 90-х

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид прошлась по улицам Парижа в откровенном образе в стиле 90-х и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 24-летнюю знаменитость на выходе из отеля George V в топе с разноцветным принтом и завязками в области декольте, широких темно-синих брюках на низкой посадке, коричневом кожаном пиджаке и грубых черных ботинках. На кадрах видно, что Хадид не надела нижнее белье. Она дополнила свой образ светло-коричневой сумкой, очками бренда Chanel и защитной маской.

Читатели издания обругали внешний вид манекенщицы в комментариях под фото. «Ужасный наряд», «Если она выйдет в таком образе в любимой Палестине, то ее забьют камнями», «Без бюстгальтера и без груди. В ней нет ничего особенного», «Она так часто оголяется, что уже наскучила», «Выглядит отвратительно», — писали они.

В апреле Белла Хадид вернула в моду популярные в 2000-х бриджи. Знаменитость поделилась фотографиями, на которых попозировала в узких штанах длиной чуть ниже колена с цветочным принтом. Кроме того, она разместила в соцсетях снимок в джинсовых бриджах на фоне старинного автомобиля.