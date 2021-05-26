Глюкоза вышла в свет в оголяющем грудь платье как у Меган Фокс

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вышла в свет в оголяющем грудь платье как у американской актрисы Меган Фокс. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Super.ru.

На размещенном кадре 34-летняя певица одета в черное платье в виде боди с частично оголяющими грудь и талию разрезами, а также юбкой из полупрозрачного материала. Известно, что стоимость наряда бренда Mugler составляет 124 тысячи рублей. Свой образ Ионова дополнила высокими темными босоножками на каблуках с открытым носом. В описанном наряде Глюкоза появилась на препати фестиваля «Жара».

Известно, что во вторник, 25 мая, в точно таком же платье 35-летняя Меган Фокс появилась на музыкальной премии Billboard Music Awards вместе со своим возлюбленным — рэпером и певцом Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер).

Ранее в мае фигура Глюкозы на фото в бикини удивила поклонников. На опубликованном фото певица позирует на природе в черном комплекте бикини с сетчатыми вставками. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в естественных тонах. «Кому цветочек?» — подписала она пост, который набрал более 103 тысяч лайков.