Фигура Глюкозы на фото в бикини удивила поклонников

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, снялась в откровенном образе во время отдыха и удивила поклонников стройным телосложением. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 34-летняя певица позирует на природе в черном комплекте бикини с сетчатыми вставками. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в естественных тонах. «Кому цветочек?» — подписала она пост, который набрал больше 103 тысяч лайков.

Фанаты восхитились подтянутой фигурой Глюкозы в комментариях. «Вы вообще стареете? С каждым разом все моложе и моложе! Идеальна», «Шикарно выглядите», «Идеальная фигура», «Необыкновенная красота», «Само совершенство», — хвалили они.

В феврале Глюкоза поделилась снимком в откровенном купальнике и вызвала споры в сети. На кадре знаменитость позирует на пляже в слитном купальном костюме серебристого цвета, который полностью оголяет ее спину и ягодицы. Свой образ она дополнила сетчатой накидкой с капюшоном. «Не понимаю, что за тяга показывать людям свою задницу», — писали некоторые подписчики.