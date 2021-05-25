Меган Фокс вышла на публику в оголяющем грудь наряде и была пристыжена в сети

Американская актриса Меган Фокс вышла на публику в полуобнаженном образе и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

35-летняя знаменитость появилась на музыкальной премии Billboard Music Awards вместе со своим возлюбленным — рэпером и певцом Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер). Фокс выбрала для мероприятия черное платье в виде боди с частично оголяющими грудь и талию разрезами, а также юбкой из полупрозрачного материала. Известно, что стоимость наряда бренда Mugler составляет 1196 фунтов стерлингов (124 тысячи рублей). Свой образ актриса дополнила высокими босоножками на каблуках под цвет платья и небольшим клатчем.

Читатели издания пристыдили чересчур откровенный внешний вид звезды в комментариях под снимками. «С таким же успехом она могла выйти в нижнем белье», «Заголовок для этих фото должен быть таким: "Мать двоих детей унижает себя, чтобы оставаться актуальной"», «Она вызывает отвращение своим поведением», «Что это за наряд...», «Она выглядит как девушка легкого поведения», — негодовали они.

Ранее в мае сходство девушки с Меган Фокс в рекламе бикини удивило покупателей бренда Fashion Nova. Администраторы профиля разместили в соцсети снимок голубоглазой модели с длинными темными волосами, которая позировала в белом бикини с красными бретельками. «Эта модель такая красивая — копия Меган Фокс», — писали подписчики марки.