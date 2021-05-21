Сходство девушки с Меган Фокс в рекламе бикини удивило покупателей

Одна из манекенщиц, снявшихся в рекламе популярного модного бренда Fashion Nova, удивила покупателей своим сходством с американской актрисой Меган Фокс. На публикацию и комментарии в Instagram-аккаунте марки обратили внимание в Daily Star.

Администраторы профиля разместили в соцсети фотографию голубоглазой модели с длинными темными волосами, которая позировала в белом бикини с красными бретельками и декоративными деталями в виде защелок-фастекс для спасательных жилетов.

Поклонники Fashion Nova обратили внимание, что девушка, имя которой не называется, похожа на 35-летнюю Фокс. «Я подумала, что это Меган Фокс! Поразительное сходство», «Эта модель такая красивая — копия Меган Фокс», «Голливудские актрисы теперь снимаются для Fashion Nova?», «Невероятно, она же двойник Меган Фокс!» — высказались они в комменатариях под постом, который набрал около 80 тысяч лайков.

Ранее в мае девушка прославилась в интернете благодаря внешнему сходству с предпринимательницей и телезвездой Кайли Дженнер. В TikTok-ролике блогерша показала новую укладку: сперва она появилась в кадре с опущенной вниз головой, а затем несколько раз встряхнула волосами, придавая прическе объем. В комментариях пользователи сети начали сравнивать девушку с Дженнер из-за схожих черт лица: пухлых губ, линии скул и бровей.