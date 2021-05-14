Сходство с самой высокооплачиваемой звездой прославило девушку в TikTok

Девушка прославилась в интернете благодаря внешнему сходству с предпринимательницей и телезвездой Кайли Дженнер, признанной самой высокооплачиваемой знаменитостью. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользовательница соцсети с никнеймом 25o.clock регулярно демонстрирует на своей странице стильные наряды, а также публикует видеоуроки по макияжу. В новом ролике героиня материала показала новую укладку: сперва девушка появилась в кадре с опущенной вниз головой, а затем несколько раз встряхнула волосами, придавая прическе объем. Наконец, она показала свое лицо в новом образе.

В комментариях пользователи сети начали сравнивать девушку с Кайли Дженнер из-за схожих черт лица: пухлых губ, линии скул и бровей. «Почему я смотрю на ее лицо и в конце вижу Кайли Дженнер?», «Потерянная сестра Кардашьян», «Кайли, это ты?», «Как же она похожа на Кайли!» — высказывались они. Публикация набрала больше семи миллионов просмотров и 1,8 миллиона лайков.

В марте девушки прославились в сети благодаря сходству с сестрами Кардашьян. Речь идет о сестрах по имени Соня (Sonia) и Файза (Fyza), которые ведут совместный аккаунт в Instagram, насчитывающий больше миллиона подписчиков. По мнению подписчиков, Соня похожа на телезвезду Ким Кардашьян, а Файза — на ее младшую сестру, предпринимательницу Кайли Дженнер.