Девушки прославились в сети благодаря сходству с сестрами Кардашьян

Сестры прославились в соцсетях благодаря внешнему сходству с членами семьи Кардашьян. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о сестрах по имени Соня (Sonia) и Файза (Fyza), которые ведут совместный аккаунт в Instagram, насчитывающий 1,2 миллиона подписчиков. Девушки фотографируются как вместе, так и по отдельности. По мнению подписчиков, Соня похожа на телезвезду Ким Кардашьян, а Файза — на ее младшую сестру, предпринимательницу Кайли Дженнер.

На одном из снимков Соня запечатлела себя в белой майке с высоким хвостом на голове. Ее образ дополнили бриллиантовые серьги-гвоздики. «Ты выглядишь как Ким», «Ким Кардашьян версия 2.0», «О боже, ты Ким Кардашьян», — писали поклонники.

Файза, в свою очередь, опубликовала серию, состоящую из фото и видео в красном бикини. «Это и есть Кайли Дженнер», «Ты что, двойник Кайли?», «У тебя лицо, как у Кайли Дженнер», — недоумевали юзеры.

Ранее в марте полная блогерша Селеста Барбер повторила нелепую позу Ким Кардашьян в белье и насмешила фанатов. На оригинальном кадре 40-летняя Кардашьян запечатлена в черном белье собственного бренда Skims. На ней — бюстгальтер, велосипедные шорты и носки. Звезда стоит на четвереньках, опираясь руками на сиденье кресла и вскинув одну ногу вверх. Барбер, в свою очередь, снялась в похожем наряде и попыталась сымитировать нелепую позу знаменитости, склонившись над стульями.