Полная блогерша повторила нелепую позу Ким Кардашьян в белье и насмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила кадр телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян и порадовала фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре 40-летняя Кардашьян запечатлена в черном белье собственного бренда Skims. На ней — бюстгальтер, велосипедные шорты и носки. Звезда стоит на четвереньках, опираясь руками на сиденье кресла и вскинув одну ногу вверх. Барбер, в свою очередь, снялась в похожем наряде и попыталась сымитировать нелепую позу знаменитости, склонившись над стульями.

Публикация набрала больше 330 тысяч лайков и рассмешила поклонников блогерши. «Честно говоря, ты выглядишь лучше Ким», «Селеста, ты крутая!», «Люблю все твои работы!», «Смеюсь», «Выглядишь потрясающе», — писали они.

В феврале Селеста Барбер повторила фото Кендалл Дженнер в белье и вызвала споры в сети. На оригинальном кадре Дженнер запечатлена в красном белье марки Skims. Барбер снялась в похожем комплекте в зеркало. «Тот случай, когда копия лучше оригинала», — писали в комментариях подписчики.