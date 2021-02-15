Полная блогерша повторила видео Ким Кардашьян в бикини и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок американской модели и предпринимательницы Ким Кардашьян. Публикация появилась на ее странице в Instagram.



На оригинальном кадре Кардашьян запечатлена в бежевом бикини с принтом с завязками вокруг талии. Барбер, в свою очередь, также снялась в купальном костюме, обвязав живот белой лентой. «Милая перевязанная ветчина», — подписала она коллаж, набравший 612 тысяч лайков.



Публикация рассмешила фанатов блогерши. «Селеста, я тебя обожаю, никогда не переставай этим заниматься», «Ты выглядишь лучше!», «Я ждала эту фотографию, спасибо!», «Это теперь мой любимый снимок», «Я кричу от смеха», — писали они.



В январе Селеста Барбер повторила видео Майли Сайрус в бикини и рассмешила фанатов. На оригинальных кадрах певица выполняет танцевальные движения в белом бикини и солнцезащитных очках. При этом она запечатлена на террасе с видом на море. Барбер в свою очередь попыталась сымитировать танец Сайрус в похожем образе и аналогичной локации.

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