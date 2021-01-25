Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила ролик американской певицы Майли Сайрус. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах певица выполняет танцевальные движения в белом бикини и солнцезащитных очках. При этом она запечатлена на террасе с видом на море. Барбер в свою очередь попыталась сымитировать танец Сайрус в похожем образе и аналогичной локации. Публикация набрала почти четыре миллиона просмотров и 643 тысячи лайков.

Видео рассмешило фанатов блогерши. «Можно нам больше людей, как ты? Спасибо!», «Думаю, я пересмотрела это трижды», «Боже, я люблю тебя!», «Эти трусы! Очень сексуально, Селеста!», «Не могу перестать смеяться», — высказывались они в комментариях.

Ранее в январе Селеста Барбер рассмешила фанатов пародией на видео модели Алексис Рен в белье. На оригинальных кадрах 24-летняя манекенщица танцует дома в кружевном белье персикового оттенка. Барбер повторила движения и образ знаменитости и порадовала поклонников.