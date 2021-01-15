Майли Сайрус снялась в откровенной позе в честь выхода нового альбома

Американская певица Майли Сайрус приняла участие в откровенной фотосессии в честь выхода ее нового альбома Plastic Hearts. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

28-летнюю исполнительницу засняли лежащей на багажнике автомобиля в мини-шортах и топе фиолетового оттенка, а также высоких ботфортах на каблуках со множеством заклепок. Ее образ дополнили солнцезащитные очки. Позируя на камеру, Сайрус широко раздвинула ноги. В подписи к публикации артистка поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что ее новый альбом уже больше месяца держится на первых строчках музыкальных чартов.

Фанаты оценили внешний вид певицы и порадовались за нее в комментариях. «Ты самая потрясающая на свете», «Идеально», «Поздравляю! Ты жжешь, люблю тебя», «Как всегда прекрасна», «Мне нужны такие же ботинки!», «Мы тебя бесконечно любим, ты этого заслуживаешь!» — писали они.

В декабре 2020 года Майли Сайрус снялась в корсете с наклейками на груди в честь Рождества. На размещенных фото она позирует с плеткой в руках на красном фоне. Ее запечатлели в черном корсете, чулках, кожаных перчатках и туфлях на каблуках в тон наряда.