Майли Сайрус снялась в корсете с наклейками на груди в честь Рождества

Американская певица Майли Сайрус приняла участие в откровенной фотосессии в честь Рождества и порадовала поклонников. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенных снимках исполнительница позирует с плеткой в руках на красном фоне. Ее запечатлели в черном корсете, чулках, кожаных перчатках и туфлях на каблуках в тон наряда. При этом на знаменитости нет бюстгальтера, а на ее обнаженную грудь прикреплены наклейки с надписью Censored («Цензура»). Образ Сайрус дополнили несколько колье и новогодний колпак.

Кроме того, 28-летняя знаменитость снялась в красном костюме Санта-Клауса на голое тело. На ней также — широкий пояс и сапоги-казаки. На опубликованных фото певица прикрывает оголенные части тела руками, стоя рядом с подарочными коробками.

Подписчики восхитились внешним видом Сайрус в комментариях под постами и поблагодарили ее за поздравления. «Какая ты горячая», «Я живу ради твоих фотографий», «Обожаю тебя, Майли, с Рождеством!», «Как всегда — огонь», «Вау, красотка», — писали фанаты.

Ранее в ноябре Майли Сайрус снялась обнаженной в гробу и удивила поклонников. На фото она позирует без одежды, скрестив руки на груди и изображая оскал. При этом нижняя часть ее тела прикрыта букетом цветов.