Майли Сайрус вышла на публику в полупрозрачном обтягивающем комбинезоне

Американская певица Майли Сайрус выступила в рамках музыкального фестиваля радиостанции iHeartRadio в откровенном наряде и удивила поклонников. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

Так, 27-летняя исполнительница вышла на публику в обтягивающем комбинезоне бренда Mugler, который выполнен из полупрозрачной капроновой ткани. Образ Сайрус дополнили туфли на каблуках и множество серебряных аксессуаров: браслеты, колье, серьги и кольца. Публикация набрала 1,7 миллиона лайков.

Фото опубликовано @mileycyrus

Фанаты оценили наряд знаменитости в комментариях. «Икона стиля!», «Боже, ты просто сногсшибательная королева!», «Горячо!», «Это твой самый лучший образ!», «Вау, у меня нет слов», — восхищались они.

Ранее в сентябре Майли Сайрус разделась на камеру и была обругана за непристойное поведение. Так, на размещенном в соцсетях ролике она расстегнула свои штаны, а затем начала снимать майку. После этого Сайрус запечатлела себя топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой.