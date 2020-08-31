Просвечивающий белье наряд Майли Сайрус признали одним из лучших на премии MTV

Американская певица Майли Сайрус вышла в свет в откровенном наряде люксовой марки, в результате чего журналисты New York Post признали его одним из лучших на премии MTV Video Music Awards. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На размещенном в Instagram снимке 27-летняя знаменитость позирует на ковровой дорожке. Ее запечатлели в просвечивающем белье платье бренда Mugler из полупрозрачной ткани, отделанной блестящими деталями. Ее образ дополнили перчатки в тон, черные босоножки на каблуках и серьги-кольца. Публикация набрала больше 1,3 миллиона лайков.

Фанатов удивил наряд исполнительницы, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Потрясающая!», «Выглядишь невероятно, королева! Люблю тебя», «Образ шикарный! Ты сделала это!», «Ты сразила меня», «Вау, у меня нет слов», — высказывались они.

В июне Майли Сайрус появилась на публике в бюстгальтере и вызвала негодование пользователей сети. Она прошлась по улице в черном топе бренда Calvin Klein, коротких спортивных шортах и кроссовках. Поклонники посчитали, что Сайрус выглядит неопрятно, и обругали ее.