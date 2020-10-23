Младшая сестра Майли Сайрус выступила в прозрачном комбинезоне и была пристыжена

Ноа, младшая сестра американской певицы Майли Сайрус, выступила на музыкальной премии CMT Music Awards в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

20-летняя исполнительница вышла на сцену полуобнаженной: на ней был комбинезон из прозрачного материала с аппликацией из страз, выполненной в форме нижнего белья. Образ Ноа дополнили белые ботфорты на каблуках, длинные перчатки и шляпа такого же цвета.

Пользователи сети обругали внешний вид знаменитости и пристыдили ее за привлечение внимания с помощью откровенных нарядов. «Она прямо как ее сестра: должна раздеться, чтобы получить рейтинг... Грустно», «Не могу поверить, что они позволили ей выступить полуобнаженной!», «Ей только 20, а она уже одевается, как дешевка, какой позор. Если бы это была моя дочь, я бы устроила скандал, который бы продолжался, пока она не прикроется», «Одной мерзкой Сайрус было достаточно, нам не нужна вторая», — высказывались они.

В сентябре сама Майли Сайрус также вышла на публику в полупрозрачном обтягивающем комбинезоне. Она выступила в рамках музыкального фестиваля радиостанции iHeartRadio в откровенном наряде бренда Mugler из капроновой ткани. При этом фанаты Сайрус сочли ее образ «сногсшибательным».