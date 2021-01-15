Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на видео модели в белье

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный ролик американской модели Алексис Рен (Alexis Ren) и рассмешила фанатов. Новое видео появилось на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах 24-летняя манекенщица запечатлена дома в кружевном белье персикового оттенка. При этом знаменитость выполняет танцевальные движения, держа в руке кружку. Барбер, в свою очередь, спародировала движения Рен. Она снялась дома в топе похожего цвета и белых трусах.

Публикация набрала больше 4,4 миллиона просмотров и рассмешила фанатов австралийки. «Мне бы так хотелось дружить с тобой в реальной жизни!», «Это видео делает меня счастливой», «Великолепно!», «Ты — божественный подарок для инстаграма», «Мне нравятся твои движения!» — высказывались они в комментариях.

В декабре 2020 года Селеста Барбер спародировала фото модели в нижнем белье и развеселила фанатов. На оригинальных кадрах Тейлор Хилл стоит в розовом комплекте с новогодним украшением в виде снежинок. При этом Барбер сфотографировали в похожем белье того же цвета с гирляндой в руках.