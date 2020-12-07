Полная блогерша повторила видео российской модели в бикини и повеселила фанатов

@celestebarber / Instaghram

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила ролик российской модели и основательницы студии растяжки Topstretching Анны Канюк. Пост появился на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах спортсменка демонстрирует гимнастическую растяжку в лиловом бикини: она продвигается к океану, делая перевороты на руках, и в конце садится на шпагат. Барбер в свою очередь попыталась сымитировать движения модели в похожем купальнике. Однако вместо того, чтобы красиво зайти в океан, блогерша добежала до него и упала в воду.

«Когда ты видишь 2021 год на горизонте», — подписала пост Барбер, добавив хештег #celestechallengeaccepted. Публикация повеселила ее подписчиков. «Как всегда шикарна», «Смеюсь в голос с концовки», «Селеста, я тебя обожаю, ты лучшая», «Вау, Селеста, хорошая растяжка!», «Очень смешное видео», — писали фанаты.

Ранее Селеста Барбер уже пародировала ролик Анны Канюк. На видео блогерша хотела повторить движения модели, которая подняла ноги вверх, сняла обувь и села на диван. Однако вместо того, чтобы сесть, Селеста упала на диван лицом в подушку.